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قمة الخذلان.. عندما ينقلب الفنانون على مبادئهم ويصطفون ضد شعوبهم

لعل من أبرز ما يميز سمات المرحلة الحالية في العالم العربي أنه ليست الأنظمة القمعية وأجهزتها الأمنية هي التي وقفت في وجه أحلام الشعوب وطموحها، بل إن الخذلان الأكبر للشعوب جاء من قبل الفنانين

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