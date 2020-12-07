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قصة كعكة الملوك في ألمانيا

طلبها ملوك النمسا وبريطانيا، فما هي قصة كعكة الملوك الألمانية “هناك باوم كوخن” أو كعكة الشجرة؟ وما هي طريقة إعدادها؟ فمشاهدة الكعكة في أيام الشتاء تجلب الكثير من الدفء.