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في ظل مشاركة شعبية ضئيلة.. الحزب الاشتراكي بفنزويلا يفوز بالانتخابات النيابية

كما كان متوقعا، تمكن الحزب الاشتراكي الفنزويلي -الذي يقوده الرئيس نيكولاس مادورو- من الفوز بأغلب مقاعد البرلمان (30%)، وذلك في ظل مشاركة شعبية ضعيفة نتيجة مقاطعة أحزاب وقوى أساسية،