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طهران وواشنطن تتحادثان عن ردع عسكري متبادل.. كيف يبدو المستقبل؟

قال مسؤول إيراني إن بلاده تجاوزت مرحلتي الدفاع والردع العسكري مع الأعداء، ولا جرأة لأميركا على شن هجوم عسكري عليها، في المقابل تؤكد الولايات المتحدة تحقيقها ردعا حذرا مع إيران.