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زراعة الأناناس في فلسطين

الإرادة تصنع المعجزات، فقد أدخل المزارع الفلسطيني رياض عرفات زراعة ثمار الأناناس للمرة الأولى إلى الضفة الغربية. ورياض مزارع خمسيني فقد حاسة السمع في سن السابعة، لكنه أصرّ على مواصلة تعليمه.