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رغم الإعاقة.. عراقية تحضر لنيل الدكتوراه في القانون

سندس فتاة عراقية من كردستان، وهي من ذوي الإعاقة. أُصيبت برصاصة طائشة في عمر 14 عاما، ففقدت القدرة على المشي؛ لكنها لم تتوقف عن متابعة تعليمها. وهي الآن تسعى للحصول على الدكتوراه في القانون.