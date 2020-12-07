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خلافات بعد تجميد تحويل عوائد النفط الليبي إلى المصرف المركزي

يثير قرار المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تجميد تحويل عوائد النفط إلى المصرف المركزي خلافات سياسية، فقد طالبت المؤسسة بأن يعلن المصرف المركزي بشفافية الجهات التي استفادت من هذه العوائد.