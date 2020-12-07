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بعد تعطيله 5 سنوات.. نواب ليبيون يختارون مدينة غدامس لجلستهم التشاورية

اختار أعضاء مجلس النواب الليبي مدينة غدامس (غرب) لعقد جلساتهم التشاورية، عقب لقاء أكثر من 120 عضوا بمدينة طنجة المغربية، وقد ظل البرلمان معطلا لأكثر من 5 سنوات.