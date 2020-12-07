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57:06

الحصاد (2020/12/6)

ناقشت غادة عويس في الحصاد (2020/12/6) قضايا عدة كان من بينها: الولايات المتحدة تقول إنها حققت ردعا حذرا مع إيران، بينما تقول القوات الإيرانية إنها تجاوزت مرحلتي الدفاع والردع.
6/12/2020
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