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الجزائر.. نواب ينتقدون قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد

تتواصل النقاشات تحت قبة البرلمان الجزائري بشأن قرار صادر عن البرلمان الأوروبي ينتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد، واعتبر النواب أن ما جاء في القرار يمثل تدخلاً سافراً في شؤون الجزائر.