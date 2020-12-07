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أميركا تؤكد ردعها لإيران في مياه الخليج.. وطهران: نحن من يحدد الرد

قال كبير مسؤولي البحرية الأميركية في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق ما سماه “ردعا حذرا” مع إيران، في المقابل قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن بلاده هي من تحدد طبيعة الرد.