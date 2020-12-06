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وضعت ماكرون في مأزق.. الاحتجاجات تتواصل بفرنسا للأسبوع الثاني

وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في مأزق مجددا، وذهبت مساعيه لتحسين شعبيته المتآكلة أدراج الرياح، بعد تجدد المظاهرات بمدن فرنسية عدة للأسبوع الثاني على التوالين؛ رفضا لقانون “الأمن الشامل”،