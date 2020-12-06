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نافذة من واشنطن (2020/12/6)

تابعت ليلى الشيخلي في “نافذة من واشنطن” (2020/12/6) تطورات المشهد الأميركي وتداعيات الانتخابات الرئاسية، حيث رفضت محكمة استئناف فدرالية دعوى لإبطال فوز جو بايدن في ولاية جورجيا.