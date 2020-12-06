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من خلال صناديق الاقتراع.. الكويتيون يخرجون معظم نوابهم من البرلمان

حسم الكويتيون أمرهم وأنهوا 4 سنوات من الشكوى والتململ، وقرروا من خلال صناديق الاقتراع إخراج معظم النواب من البرلمان، والمجيء بنواب جدد يتوسمون فيهم القدرة الحقيقية والصدق بتحمل مسؤولية الوطن ومواطنيه.