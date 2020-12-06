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للفوز بمقعدي جورجيا بمجلس الشيوخ.. معركة ساخنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

مرة أخرى، وجد الجمهوريون والديمقراطيون أنفسهم يتواجهون في معركة لا تقل أهمية عن معركة الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل شهر، وهذه المرة يتنافس فيه الحزبان على مقعدي ولاية جورجيا بمجلس الشيوخ