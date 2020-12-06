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كورونا.. دول بدأت توزيع اللقاح وأخرى الشهر المقبل

ظهرت مؤشرات هنا وهناك على قرب إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا وتوزيعها. ويتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم توزيع اللقاح في بريطانيا، أما روسيا فبدأت عملية التوزيع على العمال الأساسيين.
5/12/2020
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