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قطر.. موضة وتجديد في معرض هي للأزياء العربية

شهدت النسخة 17 من معرض “هي” للأزياء العربية، مشاركة مجموعة من عروض الأزياء التي قدمت أحدث صيحات الموضة وتصاميم الأزياء العربية، بالإضافة إلى طرح نقاشات بشأن أبرز الاتجاهات وأحدث الرؤى في عالم الأزياء.