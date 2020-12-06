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في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا.. الكويتيون يصوتون لاختيار مجلس نوابهم الجديد

ألقت جائحة كورونا بظلالها على الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي جرت السبت تحت إجراءات مشددة تحسبا لتفشي الفيروس، ومن المنتظر أن تظهر نتائج الانتخابات بعد ساعات