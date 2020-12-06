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فنزويلا.. الانتخابات البرلمانية تتميز بمشاركة شبابية أوسع في تاريخ البلاد

يتوجه الفنزويليون اليوم للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات النيابية. ورغم الاستقطاب السياسي الحاد فإن هذه الانتخابات تتميز بمشاركة شبابية هي الأوسع في تاريخ البلاد.