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فرنسا.. مواجهات جديدة بين الشرطة ومحتجين ضد قانون الأمن الشامل

لم يعد يوم السبت يوما لمظاهرات أصحاب السترات الصفراء، بل صار يوم احتجاجٍ على مشروعِ قانون الأمن الشامل، يوما تتجدد فيه أعمال العنف والشغب.