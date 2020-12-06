05:05

سلطنة عمان.. رحلة العودة ضيافة كريمة ووجوه لا تنسى

تصحبنا كاميرا الجزيرة في رحلة وصلت إلى خواتيمها في سلطنة عمان، وننتقل إلى الساحل بولاية صلالة في رحلة البحث عن سمك السردين. جعبة العودة ممتلئة بثراء تجربة تغني الذاكرة بفضل ضيافة كريمة ووجوه لا تنسى.