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زيادة معدل البطالة في غزة نتيجة جائحة كورونا

نبهت نقابة العمال في قطاع غزة إلى ارتفاع نسبة البطالة في أوساط العمال بسبب فيروس كورونا. وقالت إن الجائحة أضرت بقطاعات اقتصادية مختلفة وأدت إلى تسريح الآلاف.