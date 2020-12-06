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روسيا.. تبدأ إعطاء مواطنيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا

روسيا التي كانت أول دولة تعلن إنتاج لقاح للفيروس، هي الآن أول دولة بدأت تطعيم مواطنيها ضد الفيروس. قرابة مليوني جرعة من اللقاح تم إنتاجها، وهو يعطى على جرعتين بفارق 21 يوما بينهما، بفعالية بلغت 91%.