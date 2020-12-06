02:15

روسيا أول دولة في العالم تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح ضد كورونا

روسيا أول دولة في العالم تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاحٍ مضاد لفيروس كورونا، لقاح كانت موسكو سباقة في إنتاجه وتسجيله تحت اسم “سبوتنيك-في” (Sputnik-V).