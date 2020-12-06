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رغم خسارته في الانتخابات الرئاسية.. ترامب لا زال يحكم قبضته على الحزب الجمهوري

رغم الخسارة الواضحة التي مُني بها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، فإن الرجل لا زال يحكم قبضته على الحزب الجمهوري،