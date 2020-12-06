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اليابان.. البحرية تجذب الشباب للانضمام عن طريق التواصل الاجتماعي

أثارت مقاطع فيديو نشرها مكتب الأركان البحرية اليابانية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للدعابة التي ظهر بها الجنود أثناء تمثيلهم مقاطع لمهام قوات الدفاع الذاتي، لاجتذاب الشبان للتجنيد في صفوفها.