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المغرب.. تراجع الإقبال على خدمات الترجمة بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود

تسببت إجراءات وقيود الحجر الصحي وإغلاق الحدود في تراجع الإقبال على مختلف الخدمات التي تقدمها مكاتب الترجمة في المغرب. ويعيش قطاع الترجمة ركودا لم يشهده من قبل، في ظل إلغاء وتأجيل المؤتمرات والندوات.