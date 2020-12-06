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57:11

الحصاد (2020/12/5)

تابع حسن جمول في الحصاد (2020/12/5) عدة قضايا، كان من بينها: تصاعد جدل النووي الإيراني، وتحذير ألمانيا من الانتهاكات ومطالبتها طهران ببناء الثقة، ثم تشديد الرياض على التشاور مع دول الخليج “بشكل كامل”.
5/12/2020
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