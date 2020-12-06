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الجزائر.. حزمة جديدة من القيود لمواجهة تفشي كورونا

رغم تطلع الجزائريين لانتهاء محنة فيروس كورونا، وأملهم في عودة الحياة بشكل طبيعي، تستعد الحكومة الجزائرية لتمديد الإغلاق ضمن حزمة جديدة من القيود، بهدف مواجهة تفشي الجائحة.