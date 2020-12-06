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الجزائر.. الرسم على الجدران هواية وإبداع

اتخذت مجموعة من الرسامين الشباب من الشارع وجدران مدينة جيجيل الساحلية الجزائرية، لوحات رسمتها ألوانهم رغبة منهم في نقل فنهم إلى جمهور أوسع وفضاء أرحب، الجدران تحولت إلى معرض يحكي قصة الإبداع.