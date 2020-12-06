02:29

الاتفاق النووي الإيراني.. إلى ماذا تسعى التحركات الأوروبية الأخيرة؟

تجددت المواقف الألمانية والبريطانية والفرنسية تجاه المنشآت النووية الإيرانية، ورأت أن المزيد من الانتهاكات لاتفاقيات فيينا النووية غير مقبولة، وتجددت معها مطالبة طهران بإثبات حسن النية.