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03:14
إسرائيل تستهدف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص من مسافة قريبة
اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفلسطين جنود الاحتلال بتعمد التسبب في إعاقات دائمة لهؤلاء الأطفال من خلال استهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي من مسافة قريبة.
6/12/2020
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