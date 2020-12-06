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أوروبا تستبق استلام بايدن مهامه بوضع شروط على إيران بشأن الاتفاق النووي

قبيل بدء الرئيس الديمقراطي جو بايدن مهامه الرسمية رئيسا للولايات المتحدة الشهر القادم، حرصت الدول الأوروبية على توجيه “رسالة تحذيرمطمئنة” لإيران بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق النووي،