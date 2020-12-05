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وزير الخارجية الكويتي يبشر بالمصالحة الخليجية

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية في إطار جهود تحقيق المصالحة الخليجية، مشددا على حرص كل الأطراف التي شاركت في المباحثات على التضامن.