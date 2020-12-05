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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/12/5

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ “2020/12/5” تفاعل الناشطين عبر العالم مع مستجدات جائحة كورونا حيث يزداد الأمل بقرب التوصل للقاح، في حين يزداد الفيروس فتكا وقوة،