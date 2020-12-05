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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4) تفاعلا رسميا وشعبيا على منصات التواصل الاجتماعي مع البيان الكويتي عن المصالحة الخليجية، والتقدم في الحوار المثمر، كما رصدت جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
4/12/2020
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