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23:42
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/4) تفاعلا رسميا وشعبيا على منصات التواصل الاجتماعي مع البيان الكويتي عن المصالحة الخليجية، والتقدم في الحوار المثمر، كما رصدت جديد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
4/12/2020
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