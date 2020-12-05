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21:02
نافذة من واشنطن (2020/12/5)
تابع عبد الرحيم فقراء في “نافذة من واشنطن” (2020/12/5) تطورات المشهد الأميركي وتداعيات الانتخابات الرئاسية، حيث صدّقت ولاية كاليفورنيا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأعطت جو بايدن أغلبية 279
5/12/2020
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