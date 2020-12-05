15:57

نافذة من واشنطن (2020/12/5)

تابع عبد الرحيم فقراء في “نافذة من واشنطن” (2020/12/5) تطورات المشهد الأميركي وتداعيات الانتخابات الرئاسية، حيث قالت شبكة “سي إن إن” إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يوسع فارق الأصوات الشعبية.