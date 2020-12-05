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نافذة من واشنطن- حملة ترامب تؤكد مواصلتها الطعن في نتائج ولاية ويسكونسن

أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية نيتها مواصلة المسار القانوني الذي يطعن في نتائج عمليات الفرز في مقاطعتين بولاية ويسكونسن، وأكدت الحملة أنها ستتقدم بدعواها لمحكمة استئناف في الولاية.