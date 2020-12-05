البث الحي
16:49

نافذة من واشنطن- حملة ترامب تؤكد مواصلتها الطعن في نتائج ولاية ويسكونسن

أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية نيتها مواصلة المسار القانوني الذي يطعن في نتائج عمليات الفرز في مقاطعتين بولاية ويسكونسن، وأكدت الحملة أنها ستتقدم بدعواها لمحكمة استئناف في الولاية.
4/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/5)

15:57
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/4)

56:42
(الجزيرة)

الحصاد- 2020/12/3

57:10
(الجزيرة)

"نافذة من واشنطن" (2020/12/4)

21:28
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/5)

15:57
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/4)

56:42
(الجزيرة)

الحصاد- 2020/12/3

57:10
(الجزيرة)

"نافذة من واشنطن" (2020/12/4)

21:28
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من واشنطن (2020/12/5)

(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/4)

(الجزيرة)

الحصاد- 2020/12/3

(الجزيرة)

"نافذة من واشنطن" (2020/12/4)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

في رسالتين لأمير قطر وملك السعودية.. أمير الكويت: سعداء بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

أمير الكويت الشيخ نواف الصباح (الجزيرة)

دراسة أميركية تكشف 4 أغذية تقاوم فيروس كورونا

ذئب العاصمة.. القصة الكاملة لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنطوني بلينكن

نحن لسنا تركيا أو المجر.. ماكرون ينفي تقليص الحريات في فرنسا

ماكرون: هناك عنف يرتكبه أفراد من الشرطة الفرنسية ولكن لا يمكن إلصاق التهم بالجهاز ككل(رويترز)