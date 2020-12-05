01:48

مشاريع منزلية تسوق عبر الإنترنت

يلجأ كثير من ربات البيوت إلى دعم ميزانية أسرهن من خلال مشاريع وأعمال تنجز من المنازل. ويأتي إعداد الطعام وبيعه في طليعة هذه المشاريع. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لهن.