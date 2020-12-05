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25:28
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
تناولت حلقة (2020/12/4) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين الآتية: نوبل الديناميت للشالوم يرشح لها ثنائي الحروب. اغتيال عميد المشروع النووي الإيراني قرب طهران.
4/12/2020
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