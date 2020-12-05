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صحيفة إسرائيلية تؤكد أن الموساد كان يتعقب فخري زاده لسنوات

قال تقرير مثير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن جهاز الموساد تعقب العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده سنوات عديدة، وأعد خطة لاغتياله 3 مرات على الأقل.