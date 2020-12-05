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سلطنة عمان.. ولاية صلالة الزراعة وحياة البرية

تصحبنا كاميرا الجزيرة إلى ولاية صلالة في سلطنة عمان لنتعرف على خصوصية هذه المنطقة الواقعة على الساحل الجنوبي للسلطنة. حيث تشتهر صلالة بالصيد وزراعة شجرة النرجيل الاستوائية.