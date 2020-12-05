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حمدوك يرفض مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي عينه المجلس السيادي

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك رفضه مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أعلن المجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان تشكيله بوقت سابق، وأكدت الحكومة أنها ترفض الوصاية والرقابة على مؤسسات ال
5/12/2020
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