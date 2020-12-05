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حركة أموال البنوك حول العالم

كثيراً ما نسمع عما يسمى “بالعالم السري للبنوك”. فما طبيعة هذا العالم؟ وكيف تؤثر حركة تلك الأموال على مدخرات الفرد العادي في أرجاء العالم؟ تقرير يحاول تقديم إجابات عن بعض هذه الأسئلة.