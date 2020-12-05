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توتر العلاقات بين فرنسا وتركيا.. وأردوغان يأمل أن يتخلص الفرنسيون من ماكرون

شهدت العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا أكبر بعد أزمتي شرقي المتوسط والرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وجديد هذا التصعيد كان تصريح الرئيس الفرنسي: “القول إن فرنسا تقلّص الحريات “كذبة كبرى”.