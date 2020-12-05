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بعد صعود بايدن.. ما المصير المحتمل للاتفاق النووي مع إيران؟

لا زال الاتفاق النووي مع إيران يثير الجدل مع أطراف عدة، لا سيما إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن انتخاب جو بايدن قد يفتح آفاقا لتعامل جديد. فهل يكون ذلك بمفاوضات جديدة؟