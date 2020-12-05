البث الحي
02:37

بريطانيا.. اتهام شركات تدقيق حسابي بالإخفاق في كشف مخالفات

اتهمت منظمات مكافحة الفساد المالي في بريطانيا الشركات الأربع الكبرى المهيمنة على قطاع التدقيق الحسابي بالإخفاق في الكشف عن حالات الاحتيال وغسل الأموال.
5/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أهمية طريق الغزاوية في ريف حلب وشمال سوريا

02:06
(الجزيرة)

إسرائيل استغلت انتشار كورونا لتشديد الإغلاق على قطاع غزة

02:38
(الجزيرة)

الكويت.. الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

01:42
(الجزيرة)

حركة أموال البنوك حول العالم

02:43
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أهمية طريق الغزاوية في ريف حلب وشمال سوريا

02:06
(الجزيرة)

إسرائيل استغلت انتشار كورونا لتشديد الإغلاق على قطاع غزة

02:38
(الجزيرة)

الكويت.. الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

01:42
(الجزيرة)

حركة أموال البنوك حول العالم

02:43
المزيد من التقارير الإخبارية

أهمية طريق الغزاوية في ريف حلب وشمال سوريا

(الجزيرة)

إسرائيل استغلت انتشار كورونا لتشديد الإغلاق على قطاع غزة

(الجزيرة)

الكويت.. الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

(الجزيرة)

حركة أموال البنوك حول العالم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

في رسالتين لأمير قطر وملك السعودية.. أمير الكويت: سعداء بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة الخليجية

أمير الكويت الشيخ نواف الصباح (الجزيرة)

دراسة أميركية تكشف 4 أغذية تقاوم فيروس كورونا

ذئب العاصمة.. القصة الكاملة لوزير الخارجية الأميركي الجديد أنطوني بلينكن

نحن لسنا تركيا أو المجر.. ماكرون ينفي تقليص الحريات في فرنسا

ماكرون: هناك عنف يرتكبه أفراد من الشرطة الفرنسية ولكن لا يمكن إلصاق التهم بالجهاز ككل(رويترز)