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بريطانيا.. اتهام شركات تدقيق حسابي بالإخفاق في كشف مخالفات

اتهمت منظمات مكافحة الفساد المالي في بريطانيا الشركات الأربع الكبرى المهيمنة على قطاع التدقيق الحسابي بالإخفاق في الكشف عن حالات الاحتيال وغسل الأموال.