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الولايات المتحدة.. انخفاض معدل البطالة بحسب وزارة العمل

تحسن طفيف سجله معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي حيث انخفض من 6.9% إلى 6.7%، بحسب تقرير لوزارة العمل الأميركية. أمر اعتبرته إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤشرا جيدا على بداية انتعاش الاقتصاد.