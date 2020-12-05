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01:42
الكويت.. الانتخابات البرلمانية وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا
بدأ الكويتيون الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الخمسين من بين 326 مرشحا. وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا.
5/12/2020
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